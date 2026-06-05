Afectadas piden auxilio por agresiones de parejas
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Por el presunto delito de violencia familiar, detuvieron a cuatro hombres, quienes habrían agredido física y verbalmente a sus familiares y parejas.
La Guardia Civil de Soledad atendió de manera oportuna el reporte de una mujer que solicitó el apoyo en un domicilio ubicado en la colonia Quintas de la Hacienda, en donde quedó detenido Edwin "N", de 21 años de edad.
Después, los agentes acudieron a un domicilio del Fraccionamiento Valle del Sendero, donde se detuvo a Daniel "N", quien presuntamente habría agredido física y verbalmente a esposa, quien expresó temer por su integridad y solicitó proceder legalmente ante la autoridad competente.
Posteriormente, los municipales se trasladaron a la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, donde se reportó violencia en el interior de una vivienda, quedando detenido Genaro "N", de 40 años, por presuntos señalamientos de agresiones físicas y amenazas en agravio de su pareja.
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Finalmente, se detuvo en Hogares Populares Pavón a Jesús "N" de 35 años de edad, por presunta violencia en agravio de su familia.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal.
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