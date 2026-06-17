Agente de tránsito resulta herido en un accidente vial

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Un agente de la Policía Vial de la capital, resultó lesionado al ser embestido por una camioneta cuando a bordo de una motocicleta oficial circulaba por la avenida Salvador Nava Martínez; con la premura del caso, se le prestó auxilio para su traslado a un hospital a recibir atención médica.

El hecho se registró a las 13:00 horas de este martes, cuando el elemento en una motocicleta BMW sobre la citada avenida en dirección al distribuidor Juárez; al aproximarse a la calle José Guadalupe Torres, en la colonia el Paseo, fue chocado una vagoneta tipo Jeep de color negro, que lo proyectó sobre el pavimento causándole lesiones de consideración.

Paramédicos de la misma corporación le prestaron auxilio en el lugar para luego trasladarlo a un hospital a que recibiera la atención requerida.

Oficiales de la Jefatura de Hechos de Tránsito Terrestre de la Dirección General de Policía Vial, tomaron conocimiento del siniestro en la lateral de avenida Salvador Nava Martínez, en inmediaciones del Instituto Potosino de la Juventud en la colonia El Paseo, donde el agente resultó lesionado.

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De acuerdo al reporte de la mecánica del hecho, el conductor de la motocicleta marca BMW de la corporación capitalina y la vagoneta marca Jeep en color negro, participaron en un choque lateral. Tras el impacto, el oficial perdió el control de la unidad cayendo a la zona de rodamiento.

Derivado de ello, fue necesario el traslado del oficial a un hospital para valoración médica, reportando su estado de salud estable y con lesiones que no ponen en riesgo su integridad.

En tanto, los agentes de la Jefatura de Hechos de Tránsito continuaron con las diligencias correspondientes, trasladando los vehículos a una pensión y notificando del hecho a la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.