logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Agreden a tiros a agentes de la PDI en la Huasteca

Los atacantes salieron al paso de la patrulla cuando viajaba por la carretera Valles-El Naranjo

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Agreden a tiros a agentes de la PDI en la Huasteca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Policías investigadores fueron agredidos a tiros y respondieron al ataque, sobre la carretera estatal Valles-El Naranjo; los delincuentes escaparon.

      Lo anterior sucedió este lunes alrededor de las 2 de la tarde, en el tramo Estación 500-La Hincada, a unos treinta kilómetros de la zona urbana, rumbo al municipio de El Naranjo.

      De acuerdo con la información recabada, los elementos de la Policía de Investigación llevaban a cabo acciones inherentes a su cargo, cuando fueron agredidos por civiles, y respondieron a la agresión.

      Fue entonces que se inició una persecución para tratar de detener a los agresores, sin embargo la patrulla -camioneta Dodge Ram blanca- fue chocada en la parte frontal izquierda, y quedó varada sobre la vía de circulación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los policías solicitaron refuerzos, y se movilizaron más policías investigadores, oficiales de la Guardia Civil Estatal, policías municipales, y militares.

      A pesar de los recorridos por varios ejidos, los delincuentes no fueron localizados. Los policías resultaron ilesos, y la patrulla dañada tuvo que ser remolcada con grúa a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

      Horas después de la agresión,  la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cesan a policía vial captada recibiendo mordida
      Cesan a policía vial captada recibiendo mordida

      Cesan a policía vial captada recibiendo "mordida"

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La investigación de Asuntos Internos de la SSPC capitalina confirmó la conducta indebida de la oficial

      Investigan a una policía vial por supuesta mordida
      Investigan a una policía vial por supuesta mordida

      Investigan a una policía vial por supuesta "mordida"

      SLP

      Rolando Morales

      Villa Gutiérrez aseguró que hay una política de cero tolerancia a la corrupción

      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos
      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

      SLP

      Redacción

      En los operativos también fueron aseguradas drogas, ponchallantas y siete unidades presuntamente vinculadas con delitos

      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado
      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

      SLP

      Redacción

      La FGR cateó el inmueble y aseguró tractocamiones, cajas de carga, una tolva y una estación de oxicorte