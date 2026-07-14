Agreden a tiros a agentes de la PDI en la Huasteca

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CIUDAD VALLES.- Policías investigadores fueron agredidos a tiros y respondieron al ataque, sobre la carretera estatal Valles-El Naranjo; los delincuentes escaparon.

Lo anterior sucedió este lunes alrededor de las 2 de la tarde, en el tramo Estación 500-La Hincada, a unos treinta kilómetros de la zona urbana, rumbo al municipio de El Naranjo.

De acuerdo con la información recabada, los elementos de la Policía de Investigación llevaban a cabo acciones inherentes a su cargo, cuando fueron agredidos por civiles, y respondieron a la agresión.

Fue entonces que se inició una persecución para tratar de detener a los agresores, sin embargo la patrulla -camioneta Dodge Ram blanca- fue chocada en la parte frontal izquierda, y quedó varada sobre la vía de circulación.

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Los policías solicitaron refuerzos, y se movilizaron más policías investigadores, oficiales de la Guardia Civil Estatal, policías municipales, y militares.

A pesar de los recorridos por varios ejidos, los delincuentes no fueron localizados. Los policías resultaron ilesos, y la patrulla dañada tuvo que ser remolcada con grúa a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Horas después de la agresión, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado.