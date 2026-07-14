Agreden a tiros a agentes de la PDI en la Huasteca
Los atacantes salieron al paso de la patrulla cuando viajaba por la carretera Valles-El Naranjo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Policías investigadores fueron agredidos a tiros y respondieron al ataque, sobre la carretera estatal Valles-El Naranjo; los delincuentes escaparon.
Lo anterior sucedió este lunes alrededor de las 2 de la tarde, en el tramo Estación 500-La Hincada, a unos treinta kilómetros de la zona urbana, rumbo al municipio de El Naranjo.
De acuerdo con la información recabada, los elementos de la Policía de Investigación llevaban a cabo acciones inherentes a su cargo, cuando fueron agredidos por civiles, y respondieron a la agresión.
Fue entonces que se inició una persecución para tratar de detener a los agresores, sin embargo la patrulla -camioneta Dodge Ram blanca- fue chocada en la parte frontal izquierda, y quedó varada sobre la vía de circulación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los policías solicitaron refuerzos, y se movilizaron más policías investigadores, oficiales de la Guardia Civil Estatal, policías municipales, y militares.
A pesar de los recorridos por varios ejidos, los delincuentes no fueron localizados. Los policías resultaron ilesos, y la patrulla dañada tuvo que ser remolcada con grúa a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Horas después de la agresión, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado.
no te pierdas estas noticias
Cesan a policía vial captada recibiendo "mordida"
Iván Edmundo Rodríguez
La investigación de Asuntos Internos de la SSPC capitalina confirmó la conducta indebida de la oficial
Investigan a una policía vial por supuesta "mordida"
Rolando Morales
Villa Gutiérrez aseguró que hay una política de cero tolerancia a la corrupción
Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos
Redacción
En los operativos también fueron aseguradas drogas, ponchallantas y siete unidades presuntamente vinculadas con delitos