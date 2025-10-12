logo pulso
Seguridad

Ahora meten al “bote” seis viciosos

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Ahora meten al “bote” seis viciosos

Seis hombres fueron detenidos por posesión de drogas por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, esto como parte de los operativos permanentes de vigilancia y prevención desplegados para mantener la paz social.

El primer arresto se efectuó en la calle Emilio Carranza, en la colonia Las Flores, donde los agentes municipales detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se identificó como Abraham “N” de 29 años, encontrándole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Jorge “N” de 23 años fue detectado por policías soledenses en la calle Villa Alcatraz, en la colonia Villas de Foresta, con un envoltorio de marihuana. Sobre la calle Ecatepec, en la colonia Morelos, se localizó a Óscar “N” de 34 años, descubriéndole una dosis de “cristal”.

En un recorrido sobre la calle San David, en la colonia Rancho Blanco, fueron ubicados por agentes municipales dos individuos que alteraban el orden; después de entrevistarlos se identificaron como Ian “N” de 35 años y David “N” de 28, encontrándoles a cada uno dos envoltorios con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada “cristal”.

