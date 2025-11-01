logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

Una camioneta y un taxi participaron en un accidente vial registrado en la avenida José de Gálvez, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de consideración.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve y media de la mañana, inicialmente el taxi número económico 5360 se desplazaba sobre la avenida José de Gálvez en dirección de la carretera a México hacia la avenida Ricardo B. Anaya.

Fue frente al número 325 en donde el conductor realizó maniobra de vuelta en “U” pero lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y de esta forma chocó contra una camioneta Nissan tipo estaquitas que también transitaba por ahí en esos momentos, incorporándose hacia el carril derecho.

Luego del impacto los conductores procedieron a dialogar en espera de llegar a un acuerdo en lo particular sobre los daños materiales, ya que no hubo lesionados, para que así el caso no pasara a mayores. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con armas blancas, detectan a dos personas
Con armas blancas, detectan a dos personas

Con armas blancas, detectan a dos personas

SLP

Redacción

Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar
Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

SLP

Redacción

Se quedó sin frenos frente a la Plaza San Luis y le pegó a varios vehículos estacionados

En operativo, apresan a presunto objetivo criminal
En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

SLP

Redacción

Tiene amplio historial delictivo por delitos graves y ocho detenciones en cinco años

Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”
Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

SLP

Redacción