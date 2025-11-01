Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

Una camioneta y un taxi participaron en un accidente vial registrado en la avenida José de Gálvez, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de consideración.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve y media de la mañana, inicialmente el taxi número económico 5360 se desplazaba sobre la avenida José de Gálvez en dirección de la carretera a México hacia la avenida Ricardo B. Anaya.

Fue frente al número 325 en donde el conductor realizó maniobra de vuelta en “U” pero lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y de esta forma chocó contra una camioneta Nissan tipo estaquitas que también transitaba por ahí en esos momentos, incorporándose hacia el carril derecho.

Luego del impacto los conductores procedieron a dialogar en espera de llegar a un acuerdo en lo particular sobre los daños materiales, ya que no hubo lesionados, para que así el caso no pasara a mayores.

