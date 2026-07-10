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Aprehenden a presunto asesino de la capital

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a presunto asesino de la capital
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      La Fiscalía General del Estado, a través de labores de investigación, detuvo a un probable responsable relacionado con un homicidio ocurrido en la capital potosina.

      Según las indagatorias, la víctima habría sido lesionada por disparos de arma de fuego en la calle Bronce, de la colonia Morales, y posteriormente perdió la vida a consecuencia de las heridas.

      A partir de estos hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron establecer la probable participación de Jorge "N" en el suceso.

      Como resultado del trabajo de PDI, el señalado fue localizado en la comunidad de San José del Barro, dentro de la zona metropolitana potosina, donde fue aprehendido; ahora el imputado será presentado ante la autoridad judicial, instancia que determinará su situación conforme a derecho.

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