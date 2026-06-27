Aprehenden a un joven por tentativa de homicidio
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AQUISMÓN.- Un hombre que presuntamente lesionó con arma blanca a una persona en Aquismón, fue detenido y llevado ante un juez.
La Fiscalía General del Estado informó este viernes que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Froilán "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Las investigaciones iniciaron tras tomar conocimiento de un hecho registrado en noviembre de 2025, en la localidad de Xolmon, perteneciente al municipio de Aquismón, donde la víctima presuntamente fue agredida con un arma blanca por el ahora imputado, quien le ocasionó diversas lesiones.
Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y, una vez judicializada, obtuvo del Juez de control el mandamiento judicial correspondiente en contra del señalado.
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La orden de aprehensión fue cumplimentada en reclusión por elementos de la PDI, toda vez que Froilán "N" se encuentra interno en el Centro Estatal de Reinserción Social con sede en Ciudad Valles, donde enfrenta un proceso penal por una causa distinta.
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