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Seguridad

Apresan a 4 narcos en Xilitla

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a 4 narcos en Xilitla
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       XILITLA.- Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xilitla durante operativos efectuados en diferentes sectores, al ser sorprendidos presuntamente en posesión de sustancias ilícitas.

      De acuerdo con la información oficial, la primera detención ocurrió sobre la calle Rosa Irma Ochoa, donde fue asegurado Abraham N., de 30 años de edad. Durante la revisión correspondiente, los agentes localizaron dos bolsitas que contenían una sustancia con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

      Posteriormente, en el barrio Temazcal de la localidad Tlacoapa, fue detenido Saul N., de 19 años de edad. A este joven se le aseguró una bolsa con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

      Además, una motocicleta que conducía quedó bajo resguardo de las autoridades.

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      En otra acción realizada sobre la carretera estatal El Balcón–Soledad de Zaragoza, los policías municipales detuvieron a Domingo N., de 26 años, y Marcelino N., de 24 años. En este operativo se aseguraron varias dosis de cristal, así como un vehículo relacionado con los hechos.

      Los detenidas fueron puestos a disposición de la FGE, junto con lo asegurados, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

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