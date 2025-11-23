Apresan a 4 sujetos por presunta violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, a dos por presunta agresión y lesiones, además de un sujeto por presuntos delitos contra servidores públicos. Las acciones se llevaron a cabo en las colonias San Antonio, San Rafael, Praderas del Maurel y Fracción Rivera, como resultado de la presencia y atención inmediata a auxilios.

Agentes municipales atendieron un reporte ciudadano en la calle Plaza Plutarco Elías Calles, en la colonia San Antonio, donde se informó que un sujeto mantenía una actitud agresiva. Al presentarse, fueron recibidos por una mujer, quien indicó que su expareja entró sin permiso a su casa y la agredió de forma física y psicológica, pidiendo proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el reportado, quien se identificó como Roberto “N” de 41 años.

Óscar “N” de 44 años y Adrián “N” de 38 fueron detectados en las colonias San Rafael y Praderas del Maurel, respectivamente, derivado de reportes ciudadanos en los que se señaló al primero por golpear y dañar un vehículo, cuyo chofer trabaja en plataformas de transporte, y luego de negarse a pagar el servicio lo agredió y dañó el coche. Mientras que el segundo mencionado violentó de forma física a su vecina, causando daños a su casa, por lo que se les informó que serían detenidos por presunta agresión y daños.

Por último, sobre el puente vehicular que pasa sobre Circuito Potosí Oriente, a la altura de la colonia Fracción Rivera, fue observado el conductor de un transporte de carga, el cual fue interceptado y se le hizo saber que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial del Municipio, ya que ignoró las señaléticas que indican que no puede circular por la zona. El sujeto, quien dijo llamarse Bruno “N”, reaccionó de forma agresiva y violentó a los policías, indicándole que sería detenido por presuntos delitos contra servidores públicos.

Todos fueron presentados ante la FGESLP donde darán seguimiento al debido trámite.