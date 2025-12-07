logo pulso
Apresan a dos individuos por distintos delitos

Uno andaba robando en Aurrerá y otro pagaba con billetes de 500 falsos

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Apresan a dos individuos por distintos delitos

En respuesta a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por robo a comercio, y a otro por posesión de billetes apócrifos, dichas acciones se llevaron a cabo en el fraccionamiento España y la Cabecera Municipal.

El primer auxilio se atendió en la tienda Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en el fraccionamiento España, donde personal del establecimiento indicó a agentes municipales que tenían retenido a un hombre que intentó sustraer mercancía.

Los policías se acercaron con el reportado, y luego de varios minutos de diálogo se identificó como Cruz “N” de 50 años, a quien le encontraron productos comestibles y de mantenimiento automotriz, los cuales aseguró no poder pagar.

Por otra parte, en una gasolinera ubicada sobre la carretera a Matehuala y avenida Soledad, en Cabecera Municipal, oficiales municipales fueron informados por trabajadores del lugar y otros comerciantes sobre un individuo que pagaba con billetes falsos, teniendo contacto en el lugar con quien dijo llamarse Jesús “N” de 36 años, a quien le encontraron dos billetes de 500 pesos, los cuales resultaron ser falsos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunto robo a comercio y por posesión de billetes apócrifos, respectivamente, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

