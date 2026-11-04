Apresan a un par de jóvenes con droga

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En las colonias Julián Carrillo y El Oasis, dos jóvenes fueron detenidos por oficiales de la Policía Municipal de la capital en posesión de drogas, en coordinación con distintas corporaciones de seguridad.

La primera intervención resultó de los patrullajes preventivos sobre la calle de Lanzagorta, en la Julián Carrillo, donde los agentes municipales visualizaron a un hombre inhalando enervantes a través de un objeto, deteniendo inmediatamente la marcha para hacerle saber la falta administrativa cometida.

Al momento de la revisión preventiva de seguridad se le encontraron un total de diez bolsas tipo Ziploc con cristal. Enseguida, informó la corporación, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención, a quien se identificó como Oscar Eduardo "N", de 26 años.

El segundo aseguramiento se suscitó cuando los agentes municipales circulaban sobre la calle Oasis, en la colonia del mismo nombre, y notaron la presencia de un hombre que ingería bebidas alcohólicas en vía pública. Al percatarse de la situación, se aproximaron a él para hacerle saber la falta cometida y, en ese momento, el hombre tomó una actitud evasiva y trató de huir corriendo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, los oficiales le dieron alcance metros adelante y luego de cuestionarle su actuar, notaron cómo se trataba de deshacer de un objeto. Fue entonces que le indicaron de una inspección preventiva de seguridad, en la que le fue encontrado un envoltorio con marihuana, con un peso de 180 gramos. Posteriormente, Fernando "N", de 26 años, quedó en calidad de persona detenida.

Finalmente, en ambos casos, los detenidos por delitos contra la salud fueron presentados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente presentados a la Fiscalía General del Estado, donde se deslindarán responsabilidades.

La municipal informó que ambas detenciones se derivaron del operativo BOMI en coordinación con la 12a Zona Militar y Guardia Nacional.