Arde bodega de cebollas en el Centro de Abastos

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A primera hora de este domingo se registró un aparatoso incendio en un local de cebollas en el Centro de Abastos, causando grandes pérdidas al propietario y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a prestar ayuda y extinguir las llamas, por suerte no hubo lesionados en este caso.

Fue cerca de la una de la mañana, en que a los números de emergencia se reportó que en una bodega de cebollas ubicada en la calle Segunda Oriente del Centro de Abastos, se estaba registrando un incendio y se temía que las llamas alcanzaran los locales contiguos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se dirigieron al lugar y como pudieron entraron a la bodega, la cual a esa hora estaba cerrada pero la emergencia estaba latente.

Fue así como a chorros de agua y otras tácticas pudieron controlar el fuego, que ya alcanzaba dimensiones considerables logrando extinguirlo en un tiempo considerable evitando así que se propagara.

En inspecciones iniciales se determinó que el siniestro pudo ser ocasionado por un corto circuito en el sistema eléctrico, causando destrozos en el interior del inmueble.

Las llamas dañaron mercancía y mobiliario, aunque la estimación sería realizada por el propietario una vez que hiciera el inventario correspondiente.

