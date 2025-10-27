Una familia tiene mortal accidente en Real de Catorce

CATORCE.- Una familia que viajaba en camioneta por un sinuoso camino vecinal de Real de Catorce, sufrió un accidente al caer a un profundo barranco en donde una mujer perdió la vida mientras que su esposo y sus seis hijos resultaron heridos de gravedad.

Según los hechos, fue a la una de la mañana de este domingo cuando los afectados, un matrimonio y sus seis hijos, viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet tipo pick up, de doble cabina.

Se desplazaban por el camino vecinal de terracería que une a las comunidades Real de Maroma y Las Adjuntas, pertenecientes a Real de Catorce, el cual se extiende por la sierra lleno de curvas entre voladeros y totalmente descuidado.

En determinado momento, el conductor perdió el control del volante y de esta forma la camioneta se fue hacia un barranco de aproximadamente 60 metros de profundidad quedando entre rocas y maleza.

Habitantes de las comunidades referidas, al percatarse del accidente llegaron para prestar ayuda y atendieron al conductor y a seis menores de edad, al parecer sus hijos, a quienes en estado grave los llevaron a un hospital de Matehuala para que recibieran la atención médica.

Sin embargo, por desgracia la esposa ya había fallecido a consecuencia de las lesiones que presentaba y se dio aviso a las autoridades respectivas.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron a rescatar el cuerpo de la infortunada, que había caído hasta el fondo del barranco.

Cabe hacer mención que el lugar donde ocurrió el accidente está muy alejado de la cabecera municipal de Real de Catorce y debido a la oscuridad es muy difícil poder transitar por la noche en esta área, por lo que los paramédicos batallaron para rescatar el cuerpo.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo de la mujer, el cual fue trasladado al Semefo en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.