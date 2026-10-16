Arrestan a asaltante de OXXO en el Centro

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En calles del Centro, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, realizaron la detención de un supuesto asaltante armado.

De acuerdo al reporte, durante la noche del pasado miércoles, personal de la tienda OXXO ubicada en la avenida Eje Vial próximo a la calle Juan Sarabia en la Zona Centro, reportó el robo con violencia por parte de un sujeto que les amagó con un cuchillo para apoderarse del dinero de la caja registradora y enseguida emprendió la huida.

Los oficiales que acudieron de inmediato al reporte, lograron obtener las características del implicado, quien fue ubicado en las inmediaciones sobre la calle de Alonso, siendo plenamente identificado por el personal del comercio afectado.

Ante el señalamiento, los agentes municipales procedieron con la detención de Ernesto "N" de 26 años, quien fue informado de los derechos que la ley le asiste, siendo canalizado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente. Finalmente, fue turnado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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