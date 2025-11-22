Arrestan a individuos por golpear a sus parejas

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presunta violencia familiar, y a otro por presunto allanamiento. Los hechos ocurrieron en la colonia 21 de Marzo y la comunidad Cándido Navarro, en labores enfocadas a inhibir la comisión de ilícitos.

En la calle Código Agrario, en la colonia 21 de Marzo, agentes municipales dieron respuesta a un auxilio; al presentarse fueron recibidos por una mujer, quien señaló a su pareja de violentarla de forma física y psicológica, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Guadalupe “N” de 45 años.

Por otro lado, en la Privada Puente Caído, en la comunidad Cándido Navarro, se brindó respuesta a un auxilio, y cuando los policías se presentaron, los recibió la reportante, quien indicó que al interior de su casa había un sujeto al que no conoce y no le permitió entrar, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Los policías ingresaron al inmueble, donde encontraron al reportado, quien dijo llamarse José “N” de 18 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí