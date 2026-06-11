Arrestan a joven en Tamasopo por andar con drogas
El sujeto conducía una moto cuando fue detenido
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TAMASOPO.- Un joven fue detenido durante un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en Tamasopo, debido a que presuntamente portaba droga.
Se trata de Said "N", de 20 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por hechos con apariencia de delito contra la salud.
El joven conducía una motocicleta por la zona urbana de este municipio cuando, presuntamente, intentó evadir a los policías.
Sin embargo, los uniformados le dieron alcance y procedieron a efectuarle una inspección de seguridad. Fue así como descubrieron que portaba varias bolsitas con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Será en las próximas horas cuando la autoridad correspondiente resuelva su situación jurídica.
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