Arrestan a objetivo criminal en la capital
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Elementos estatales detuvieron a Pedro "N", de 35 años, considerado un objetivo criminal y probable generador de incidencia delictiva, quien fue ubicado mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial. Le fueron aseguradas dosis de "cristal" y de marihuana.
La intervención se realizó como parte de las acciones de prevención y vigilancia, donde el sistema tecnológico permitió identificar al objetivo, que, de acuerdo con información preliminar, cuenta con diversos antecedentes registrales, pero que corresponderá a la autoridad competente determinar su situación jurídica conforme a derecho.
En una segunda acción, derivada de las labores de inteligencia y análisis de la GCE, fue detenido José "N", de 46 años, en la colonia Juan Pablo II de la capital potosina, a quien se le decomisaron dosis de "cristal" y que, de acuerdo a información de inteligencia, es identificado como probable generador de robos a tiendas de conveniencia y farmacias, así como de vehículos y motocicletas.
Ambas personas, junto con la droga y los demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado justificó que el uso de tecnología y la presencia forman parte de su estrategia permanente para ubicar y detener a personas relacionadas con hechos delictivos.
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