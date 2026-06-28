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Arrestan a sujeto por golpear a su hermana

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a sujeto por golpear a su hermana
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      Elementos de la Guardia Civil de Soledad atendieron un caso de presunta violencia familiar en el que una mujer resultó afectada, en la colonia San Luis Uno.

      Al atender el reporte, los municipales arribaron a la calle Real de 14 de la colonia mencionada, donde tuvieron contacto con una mujer que presentaba lesiones en el rostro y manchas de sangre; al dialogar con ella, señaló a su hermano de haberla agredido físicamente y maltratar a su hija menor de edad.

      Al dirigirse con el sujeto señalado como probable agresor de su hermana, dijo llamarse Miguel "N", de 29 años de edad, quien además expedía aliento alcohólico, de acuerdo con los agentes. Al momento de su aseguramiento, le fue leída la cartilla de sus derechos como persona detenida. 

      Miguel "N" fue detenido por violencia familiar.

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