Asegura dos vehículos en la zona media

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) aseguraron dos vehículos en la Zona Media de la entidad: uno al confirmar que contaba con reporte de robo y otro por estar relacionado con una carpeta de investigación.

En primera instancia, personal operativo de la PDI, durante acciones propias de su función, localizó en la colonia El Senegal, en Ciudad del Maíz, un vehículo de la marca Ford, tipo pick up, color gris, que coincidía con las características de una camioneta con reporte de robo. Tras verificar la unidad, se confirmó dicho reporte, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Por otro lado, al circular por calles del Ejido El Refugio, en Ciudad Fernández, agentes investigadores identificaron un vehículo Chevrolet, línea Silverado, color azul, que correspondía a las características descritas en un oficio de investigación por los delitos de fraude y abuso de confianza. En consecuencia, se realizó el resguardo correspondiente.

Ambas unidades fueron trasladadas a una pensión vehicular y puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, quien llevará a cabo los trámites pertinentes. Con estas acciones, la Fiscalía refrenda su compromiso con la procuración de justicia y el combate a los delitos en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí