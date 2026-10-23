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Seguridad

Asegura funcionario que apoyan a familia de menor

Director del Inpojuve dice que se ofreció asesoría y pago de gastos funerarios

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Asegura funcionario que apoyan a familia de menor
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      El director del Instituto Potosino de la Juventud, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, informó que la institución colabora con la Fiscalía General del Estado respecto al fallecimiento de un niño de cuatro años de edad mientras jugaba en las canchas de futbol, en donde una portería se cayó y lo golpeó en la cabeza.

      Indicó que se está proporcionando documentación y videos de los hechos y todo lo que se está requiriendo por parte de la Fiscalía, aunque declinó ahondar más en el tema parar no entorpecer las indagatorias.

      En entrevista con medios de comunicación y a cuatro días de ocurridos los hechos, el funcionario aseguró que se está apoyando a la familia del menor con asesoría y el ofrecimiento del pago de gastos funerarios, esto a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.

      Rubio Velázquez indicó que no se había pronunciado en un principio sobre el tema por respeto a la familia del infante, aunque aseguró que ha habido acercamiento sobre todo con el padre para ofrecer apoyo y asesoría.

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      Manifestó que las distintas instalaciones del Inpojuve, que se rentan a academias deportivas para eventos, están en constante revisión para garantizar la seguridad de los usuarios; agregó que la cancha donde ocurrió la tragedia estuvo cerrada al público por 48 horas en lo que la Fiscalía realizaba las diligencias y actualmente ya se liberó a los visitantes.

      Finalmente, insistió en el respeto y solidaridad con la familia del fallecido y agregó que están en constante comunicación.

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