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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Seguridad

Aseguran a 37 infractores en las últimas horas

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran a 37 infractores en las últimas horas
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      Un total de 37 personas fueron detenidas en las últimas horas, derivado de los operativos de vigilancia, prevención e inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE), por su probable participación en distintos hechos constitutivos de delito.

      Durante estas acciones, las fuerzas estatales aseguraron 79 dosis de "cristal" y 256.3 gramos de marihuana, "evitando que estas sustancias llegaran a las calles y afectaran a la población, particularmente a niñas, niños y jóvenes", reportan.

      Además, la GCE recuperó tres vehículos con reporte de robo y aseguró tres unidades más por su probable relación con actividades ilícitas, "fortaleciendo las acciones encaminadas a combatir los delitos patrimoniales y brindar mayor seguridad a la ciudadanía".

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) refrenda su compromiso de mantener operativos de prevención, vigilancia y proximidad social para seguir construyendo un San Luis Potosí más seguro, con mejores condiciones de paz y desarrollo para todas y todos.

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