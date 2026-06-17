Aseguran a 37 infractores en las últimas horas
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Un total de 37 personas fueron detenidas en las últimas horas, derivado de los operativos de vigilancia, prevención e inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE), por su probable participación en distintos hechos constitutivos de delito.
Durante estas acciones, las fuerzas estatales aseguraron 79 dosis de "cristal" y 256.3 gramos de marihuana, "evitando que estas sustancias llegaran a las calles y afectaran a la población, particularmente a niñas, niños y jóvenes", reportan.
Además, la GCE recuperó tres vehículos con reporte de robo y aseguró tres unidades más por su probable relación con actividades ilícitas, "fortaleciendo las acciones encaminadas a combatir los delitos patrimoniales y brindar mayor seguridad a la ciudadanía".
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) refrenda su compromiso de mantener operativos de prevención, vigilancia y proximidad social para seguir construyendo un San Luis Potosí más seguro, con mejores condiciones de paz y desarrollo para todas y todos.
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