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Aseguran a fardera que llevaba cinco pomos

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran a fardera que llevaba cinco pomos
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Yeimi "N", de 49 años de edad, señalada por el presunto delito de intento de robo a comercio, en la colonia Cruz Colorada.

      La intervención se originó tras un llamado recibido en el Centro de Sistemas, Información y Monitoreo (CESIM), donde se alertó sobre la retención de una persona en un establecimiento ubicado en Anillo Periférico Oriente, donde al arribar al sitio, los agentes municipales se entrevistaron con el personal de prevención de la tienda, quienes manifestaron que la mujer intentó traspasar el área de cajas con mercancía diversa oculta en su bolsa de mano sin presentar el comprobante de compra.

      En estricto apego a los protocolos de actuación policial y con el debido respeto a sus derechos, las oficiales operativas realizaron una inspección de seguridad, asegurando un total de cinco botellas de vino y licores de distintas marcas comerciales, y tras recibir el señalamiento directo por parte de los encargados del establecimiento y a petición de proceder legalmente, se le dio lectura a la cartilla de derechos que la asisten como persona detenida.

      Posteriormente, la asegurada fue trasladada a la Comandancia Central para su certificación médica y el registro correspondiente en el Registro Nacional de Detenciones (RND), quedando junto con los indicios a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.

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