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Seguridad

Aseguran a más vendedores de droga en Abastos

Los sospechosos fueron detectados en la calle Legumbres, cuando intercambiaban dinero

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran a más vendedores de droga en Abastos
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      En operativos permanentes contra el narcomenudeo en la Central de Abastos, dos hombres fueron detenidos por su probable participación en delitos contra la salud, al ser encontrados en posesión de 86 dosis de distintas drogas.

      Elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizaron la detención de los señalados, durante una intervención sobre la calle Legumbres, donde fueron detectados ambos individuos intercambiando dinero. Durante una inspección preventiva, localizaron diversas bolsas con sustancias con características similares a la droga conocida como cristal, además de presunta cocaína y marihuana.

      En conjunto, dio a conocer la corporación, fueron aseguradas 86 bolsas con una sustancia granulada con características similares al cristal, con un peso aproximado de 39.6 gramos; tres bolsas con presunta cocaína, con un peso aproximado de dos gramos, y cuatro bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 27.8 gramos.

      Los detenidos responden a los nombres de Alan "N", de 23 años, y Francisco "N", de 28 años. Tras el decomiso y aseguramiento de las sustancias, se procedió con la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

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      Adicionalmente, la policía capitalina presumió que, con esta intervención, suma 23 personas detenidas por el presunto delito de narcomenudeo y más de mil 300 dosis de droga decomisada en la Central de Abastos, derivado de la presencia operativa.

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