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Un presunto objetivo prioritario vinculado con el robo a vehículos fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, sobre la carretera federal 70, en el tramo Rioverde-Ciudad Valles, a la altura del municipio de Rayón.

Fue mediante un operativo de búsqueda y localización, que oficiales recuperaron un vehículo con reporte de robo y detuvieron a José "N", de 33 años.

La movilización policial inició tras recibirse el reporte del robo de un automóvil en la zona Centro de Ciudad Fernández y con base en las características de la unidad y la información disponible, los elementos desplegaron un dispositivo de búsqueda mediante anillos de seguridad.

El vehículo fue ubicado en circulación, por lo que los oficiales intervinieron y detuvieron a José "N", quien, de acuerdo a información de inteligencia de la Policía Estatal, está identificado como objetivo prioritario por su probable vinculación con hechos relacionados con el robo de vehículos.

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Según información de la corporación, la unidad recuperada y el detenido quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró mantener acciones de vigilancia para combatir el robo de vehículos.