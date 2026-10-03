Hallan dos AR-15 envueltos cerca de una vivienda
Un vecino reportó el hallazgo; policías municipales entregaron las armas a la FGR. No hubo detenidos.
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Durante la atención a un reporte, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad aseguraron dos armas de fuego tipo AR-15, calibre .223, encontradas en las inmediaciones de la carretera a Matehuala.
De acuerdo con el reporte, una persona informó a las autoridades el hallazgo de dos armas largas que se encontraban envueltas en las cercanías de su domicilio, por lo que solicitó el apoyo de los oficiales.
Los oficiales se trasladaron de manera inmediata al lugar y como primeros respondientes corroboraron el hecho y procedieron a realizar el resguardo de las armas para posteriormente ponerlas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
En el lugar no se encontró a nadie sospechoso de ser el portador de dichas armas largas, por lo que se recogieron para su remisión ante la autoridad correspondiente.
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Con estas acciones, la Guardia Civil Municipal fortalece la seguridad en el municipio, con labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana.
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