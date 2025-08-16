Aseguran en Soledad 5 cámaras clandestinas

En labores de prevención mediante el operativo Base de Operaciones Mixtas, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad inhabilitaron cinco cámaras de videovigilancia clandestina, presuntamente utilizados para vigilar la actividad policial por parte de grupos delictivos.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, en las colonias Central de Maquinaria y San Antonio.

En la colonia Central de Maquinaria se retiraron dos cámaras ubicadas en las calles Antonio de Mendoza y Carlos V, colocadas en postes de la Comisión Federal de Electricidad; dos cámaras más fueron detectadas en las calles Carlos V y Vasco de Quiroga.

Por otra parte, en la colonia San Antonio, en la intersección de la avenida Valentín Amador y la calle Adolfo López Mateos, servidores públicos observaron una cámara ubicada en lo alto de un poste propiedad de la empresa Telmex.

Los objetos fueron retirados y asegurados, y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente. Estas acciones se mantienen de forma permanente, tanto en dispositivos conjuntos como en recorridos de vigilancia de la corporación municipal.