logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran en Soledad 5 cámaras clandestinas

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran en Soledad 5 cámaras clandestinas

En labores de prevención mediante el operativo Base de Operaciones Mixtas, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad inhabilitaron cinco cámaras de videovigilancia clandestina, presuntamente utilizados para vigilar la actividad policial por parte de grupos delictivos. 

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, en las colonias Central de Maquinaria  y San Antonio.

En la colonia Central de Maquinaria se retiraron dos cámaras ubicadas en las calles Antonio de Mendoza y Carlos V, colocadas en postes de la Comisión Federal de Electricidad; dos cámaras más fueron detectadas en las calles Carlos V y Vasco de Quiroga.

Por otra parte, en la colonia San Antonio, en la intersección de la avenida Valentín Amador y la calle Adolfo López Mateos, servidores públicos observaron una cámara ubicada en lo alto de un poste propiedad de la empresa Telmex.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los objetos fueron retirados y asegurados, y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente. Estas acciones se mantienen de forma permanente, tanto en dispositivos conjuntos como en recorridos de vigilancia de la corporación municipal. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal
Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

SLP

Redacción

Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial
Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

SLP

Redacción

El chofer intentó ganarle el paso en las vías, pero no pudo y sobrevino el percance

Capturan a revendedor en la Fenapo
Capturan a revendedor en la Fenapo

Capturan a revendedor en la Fenapo

SLP

Redacción

Traía boletos para el Palenque y alertó a otros cómplices por medio de frecuencia

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte
Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

SLP

Redacción