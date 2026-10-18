Aseguran pistola en cateo a una casa

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Personal de la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de cateo girada en contra de un inmueble de Ciudad Valles y aseguró un arma de fuego.

La Fiscalía dio a conocer que peritos y elementos de la Policía de Investigación acudieron a una vivienda del fraccionamiento Lomas de Santiago y procesaron el área. De esta forma, localizaron una pistola sin marca visible acompañada de su cargador y varios cartuchos útiles.

Los indicios fueron embalados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía, donde serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente; la vivienda continuará bajo investigación

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado no informó si en esta ocasión hubo detenidos.

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