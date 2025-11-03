Aseguran tres vehículos robados, hay un detenido

Durante las últimas 24 horas, fueron recuperadas tres unidades que contaban con reporte de robo y hay un detenido como presunto responsable, esto como parte de los operativos permanentes que implementa la Guardia Civil Estatal en el combate de delitos.

Según los hechos, en uno de los casos Guillermo N. de 38 años de edad, fue avistado a través de las cámaras de videovigilancia que operan desde el C5i2, circulando entre las calles de la colonia Simón Díaz a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo en color negro, modelo 2017.

Ante el aviso de los operadores, los elementos estatales interceptaron al conductor y luego de una investigación se percataron que el carro tiene reporte de robo con violencia, esto del viernes pasado en la colonia Valle Dorado.

Por otro lado, los uniformados localizaron, en la colonia Progreso, una camioneta Nissan NP300 en color blanco, que tiene reporte de robo sin violencia del sábado en la colonia Valle de Dalias, en la capital potosina.

Asimismo, se informó sobre la ubicación, en el Libramiento Oriente, de una caja refrigerada marca Utility, modelo 2015, la cual cuenta con reporte de robo con violencia del pasado viernes en carretera Matehuala, kilómetro 87 a la altura del municipio de Guadalcázar.