Atienden a persona en situación de calle
Protección Civil intervino al individuo cuando deambulaba por la lateral de la carretera ´57
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Una persona en situación de calle que presentaba una pronunciada protuberancia en el rostro fue auxiliada por elementos de Protección Civil, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
Durante la noche del martes, el hombre deambulaba sobre la lateral de la carretera federal ´57, a la altura del Eje 140, cuando fue abordado por los brigadistas quienes le identificaron una contusión en el pómulo derecho con edema y aumento considerable de volumen.
Afuera de una tienda OXXO, sentando en la acera, el personal operativo le brindó atención prehospitalaria. Durante la intervención, los socorristas se dieron cuenta de que el hombre estaba consciente, orientad, sin presentar signos o síntomas de traumatismo craneoencefálico y negó padecimientos médicos.
Se brindaron las recomendaciones correspondientes y se coordinó la atención para que recibiera valoración médica.
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