logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a 7 hampones por robo y venta de droga

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a 7 hampones por robo y venta de droga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un total de siete presuntos delincuentes considerados como objetivos prioritarios, fueron capturados por la Guardia Civil Estatal durante operativos realizados en la zona metropolitana y la región huasteca, se les relaciona en delitos de robo, posesión de narcóticos con fines de venta y portación de objetos prohibidos.

      En la zona metropolitana, mediante una reacción inmediata y en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de las Bases Operativas Mixtas Interinstitucionales fueron detenidos J. Concepción "N", de 21 años, y Jesús "N", de 36, señalados por intento de asalto a dos transeúntes, además se les aseguraron dosis de "cristal" y una réplica de arma de fuego que utilizaron para amagar a las víctimas.

      En el municipio de Tamasopo, la GCE detuvo a Julián "N", de 22 años, así como a dos adolescentes, a quienes se les aseguraron diversas dosis de marihuana, mientras que, en Ciudad Valles fue detenido Daniel "N", de 25 años, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal", 12 objetos "ponchallantas" y una motocicleta sin reporte negativo. 

      En otra intervención, en la colonia Altavista, también en Ciudad Valles, fue detenido José "N", de 30 años, a quien se le decomisaron bolsas de marihuana, con un peso de 145 gramos, y dosis de "cristal".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado despliega operativos coordinados y acciones de vigilancia en los 59 municipios, con el objetivo de prevenir conductas delictivas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caen otros dos sujetos en Abastos con cristal, cocaína y marihuana
      Caen otros dos sujetos en Abastos con cristal, cocaína y marihuana

      Caen otros dos sujetos en Abastos con "cristal", cocaína y marihuana

      SLP

      Redacción

      Se procedió con la puesta a disposición de la FGE para las investigaciones correspondientes

      Choque en carretera 57 deja una persona lesionada
      Choque en carretera 57 deja una persona lesionada

      Choque en carretera 57 deja una persona lesionada

      SLP

      Redacción

      Dos camionetas colisionaron; autoridades municipales investigan el incidente

      Cae presunto asesino de funcionario en Aquismón
      Cae presunto asesino de funcionario en Aquismón

      Cae presunto asesino de funcionario en Aquismón

      SLP

      Huasteca Hoy

      Barrón Hernández era empleado de Transparencia e Informática del Ayuntamiento

      Aparatosa volcadura en avenida Himno Nacional
      Aparatosa volcadura en avenida Himno Nacional

      Aparatosa volcadura en avenida Himno Nacional

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de la SSPC municipal valoraron a los ocupantes, tras el accidente vial