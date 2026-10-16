Atrapan a 7 hampones por robo y venta de droga

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Un total de siete presuntos delincuentes considerados como objetivos prioritarios, fueron capturados por la Guardia Civil Estatal durante operativos realizados en la zona metropolitana y la región huasteca, se les relaciona en delitos de robo, posesión de narcóticos con fines de venta y portación de objetos prohibidos.

En la zona metropolitana, mediante una reacción inmediata y en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de las Bases Operativas Mixtas Interinstitucionales fueron detenidos J. Concepción "N", de 21 años, y Jesús "N", de 36, señalados por intento de asalto a dos transeúntes, además se les aseguraron dosis de "cristal" y una réplica de arma de fuego que utilizaron para amagar a las víctimas.

En el municipio de Tamasopo, la GCE detuvo a Julián "N", de 22 años, así como a dos adolescentes, a quienes se les aseguraron diversas dosis de marihuana, mientras que, en Ciudad Valles fue detenido Daniel "N", de 25 años, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal", 12 objetos "ponchallantas" y una motocicleta sin reporte negativo.

En otra intervención, en la colonia Altavista, también en Ciudad Valles, fue detenido José "N", de 30 años, a quien se le decomisaron bolsas de marihuana, con un peso de 145 gramos, y dosis de "cristal".

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Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado despliega operativos coordinados y acciones de vigilancia en los 59 municipios, con el objetivo de prevenir conductas delictivas.