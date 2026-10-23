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Seguridad

Atrapan a dos jóvenes vendedores de droga

Los sospechosos traían múltiples dosis de marihuana y cristal

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a dos jóvenes vendedores de droga
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      Dos jóvenes, aparentes narcomenudistas, fueron detenidos en diferentes hechos por elementos de la Secretearía de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital. 

      La primera intervención se suscitó cuando oficiales municipales realizaban recorridos preventivos en las inmediaciones de Zona Universitaria en el cuadrante poniente de la ciudad, cuando notaron la presencia de un hombre que portaba una mochila y que visiblemente se encontraba fumando un cigarro con olor característico de la marihuana en vía pública, por lo que se aproximaron a él para hacerle saber la falta administrativa cometida.

      De acuerdo con el informe policial, en ese momento, el señalado tomó una actitud evasiva, por lo que se procedió a una revisión preventiva, encontrando en la mochila que portaba doce envoltorios de papel que contenían hierba seca verde similar a la marihuana, una bolsa tipo ziploc que también contenía marihuana, además de cinco bolsas con diseño que en su interior contenían droga similar a la marihuana.

      Inmediatamente se procedió a dar lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien se identificó como Jesús Ossiel "N", de 24 años.

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      La segunda detención se llevó a cabo en la calle de Pedro Montoya, donde los oficiales detectaron a otro sujeto que  portaba 15 envoltorios que contenían hierba seca verde similar a la marihuana y cuatro bolsas pequeñas con una sustancia blanca granulada con las características similares al cristal.

      Derivado de ellos, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien dijo llamarse Carlos Daniel "N" de 23 años. Cabe señalar que el señalado resultó con aliento a marihuana y alcohol en la certificación médica aplicada.

      Finalmente, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

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