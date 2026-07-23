Atrapan a integrante de banda de ladrones
Junto a 3 hombres desconocidos, ingresó violentamente a una casa para cometer el delito
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La Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Nohemí "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.
Según las indagatorias, los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2024, cuando la ahora detenida, presuntamente en compañía de tres hombres aún no identificados, ingresó de manera violenta a un domicilio ubicado en la colonia Victoria, en el municipio de Rioverde.
Las indagatorias establecen que los probables responsables habrían sometido a la víctima utilizando armas de fuego, para posteriormente apoderarse de 250 mil pesos en efectivo, diversa joyería, 3 mil dólares estadounidenses y las llaves de una camioneta GMC Denali, para después huir del lugar.
Tras reunir los datos de prueba, un agente del Ministerio Público obtuvo del Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue cumplimentado por elementos de la PDI.
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Finalmente, Nohemí "N" fue ingresada al centro penitenciario correspondiente.
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