Atrapan a ladrones por robo de herramienta

Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres y un menor por presunto robo y allanamiento, la acción se realizó en la colonia Hogares Ferrocarrileros como resultado de la atención a un reporte.

A través de las líneas directas de la corporación municipal se recibió una llamada en la que se solicitaba la presencia de la autoridad en una obra en construcción sobre la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia mencionada, debido a que se tenían retenidos a un grupo de individuos y la herramienta utilizada en la obra no se encontraba.

Los agentes se presentaron en el lugar y fueron recibidos por el propietario, quien informó que los reportados habían ingresado sin autorización a su bodega en construcción y que la herramienta de sus colaboradores había desaparecido.

Manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los servidores públicos se acercaron a dialogar con los sujetos, quienes se identificaron como José “N”, David “N”, Luis “N” y Mauricio “N”, de 15 años de edad. En la cajuela del vehículo Volkswagen Jetta se encontró la herramienta descrita, y también se aseguró una camioneta tipo pickup de color negro, mencionada como propiedad de los señalados.

A todos se les informó que serían detenidos por presunto robo y allanamiento, se les dio lectura a su carta de derechos y se aseguraron los vehículos en un corralón.

Los arrestados fueron consignados en la Barandilla Municipal y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.