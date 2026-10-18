Auto es abandonado, luego de accidentarse

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Con fuertes daños materiales quedó un automóvil luego de chocar contra la guarnición cuando circulaba por el bulevar Rocha Cordero y el puente de la avenida Industrias.

Fue la madrugada de este sábado, que el automóvil circulaba por el buevar y al salir de una curva antes del puente de la avenida Industrias, chocó de frente contra el muro de contención quedando con fuertes daños.

El vehículo fue abandonado por su conductor y más tarde elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron a tomar conocimiento del accidente, siendo enviado a una pensión hasta que sea reclamado.

Al parecer no hubo lesionados en este caso ya que no se requirió de la presencia de los socorristas y los ocupantes prefirieron retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades.

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