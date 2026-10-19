Baleó la casa de su rival y fue encerrado

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Hilario "N", señalado de disparar contra un inmueble propiedad de su rival, fue capturado en la capital, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de ataque peligroso.

Esto, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.

La detención se realizó en la colonia Villas de Saucito, donde agentes de la Policía de Investigación localizaron al señalado y cumplimentaron el mandamiento judicial emitido en su contra

La Fiscalía inició una carpeta de investigación a partir de una denuncia presentada por la víctima, quien señaló que presuntamente se realizaron disparos en contra de la fachada de un inmueble de su propiedad.

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Derivado de estos hechos, agentes de la Policía de Investigación realizaron diversas diligencias para identificar al probable responsable. Como parte de las investigaciones, se recabaron testimonios y analizaron videograbaciones, lo que permitió establecer la probable participación de Hilario "N" en los hechos.

Tras su detención, el imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.