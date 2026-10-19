logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Baleó la casa de su rival y fue encerrado

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Baleó la casa de su rival y fue encerrado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hilario "N", señalado de disparar contra un inmueble propiedad de su rival, fue capturado en la capital, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de ataque peligroso.

      Esto, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.

      La detención se realizó en la colonia Villas de Saucito, donde agentes de la Policía de Investigación  localizaron al señalado y cumplimentaron el mandamiento judicial emitido en su contra

      La Fiscalía inició una carpeta de investigación a partir de una denuncia presentada por la víctima, quien señaló que presuntamente se realizaron disparos en contra de la fachada de un inmueble de su propiedad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Derivado de estos hechos, agentes de la Policía de Investigación realizaron diversas diligencias para identificar al probable responsable. Como parte de las investigaciones, se recabaron testimonios y analizaron videograbaciones, lo que permitió establecer la probable participación de Hilario "N" en los hechos.

      Tras su detención, el imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a dos presuntos ladrones de motocicletas en la colonia Industrial
      Detienen a dos presuntos ladrones de motocicletas en la colonia Industrial

      Detienen a dos presuntos ladrones de motocicletas en la colonia Industrial

      SLP

      Pulso Online

      Elementos de la GCE aseguraron tres unidades e identificaron a los implicados como objetivos prioritarios en la capital potosina.

      Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde
      Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde

      Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde

      SLP

      Redacción

      Personal de Protección Civil encontró el vehículo abandonado en el lugar.

      Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde
      Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

      Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

      SLP

      Redacción

      Personal de Protección Civil de Villa de Pozos acudió al sitio y encontró el vehículo abandonado tras el accidente.

      Carro le pega a camión en la Himno Nacional
      Carro le pega a camión en la Himno Nacional

      Carro le pega a camión en la Himno Nacional

      SLP

      Redacción