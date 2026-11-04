Bici eléctrica y carro protagonizan accidente

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Una bicicleta eléctrica y un automóvil protagonizaron un accidente vial en la avenida Himno Nacional, donde por suerte no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales considerables.

El reporte hecho tuvo lugar cerca de las 19:00 horas de este martes, inicialmente un automóvil Renault color blanco, circulaba sobre avenida Himno Nacional.

Al incorporarce a la calle Fernando Vázquez, en el fraccionamiento Tangamanga, le cortó la circulación a un joven que circulaba sobre la ciclovía en una bicicleta eléctrica, con dirección al Hospital Central, el cual ante el impacto se proyectó al piso con todo y su unidad.

Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes valoraron al joven ciclista pero establecieron que no ameritaba traslado al hospital, ya que no presentaba golpes de consideración.

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Debido a lo anterior, los dos involucrados pudieron llegar a un arreglo en cuanto a la reparación de daños, a través del seguro del automóvil, por lo que no fue necesaria la intervención de agentes de la Policía Vial para mediar en el confilcto.