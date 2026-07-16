Cae en SLP presunto homicida de CDMX

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Un presunto homicida de la Ciudad de México fue aprehendido en el municipio potosino de Villa de Arista por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con autoridades de la Ciudad de México, cumplimentaron en esa demarcación la orden de aprehensión en contra de Andrés "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad de la capital del país, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el señalado habría accionado un arma de fuego contra la víctima, quien perdió la vida; posteriormente, el imputado huyó del lugar.

Las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial permitieron establecer que el imputado se encontraba en Villa de Arista. Con esta información y mediante un convenio de colaboración, agentes de la PDI implementaron un operativo de vigilancia y, al identificar al hombre, procedieron a detenerlo.

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Al detenido se le informó el motivo de su detención, se le dio lectura a los derechos que le asisten y fue trasladado a los separos preventivos de la corporación, donde permanecerá en espera de que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realicen su traslado para ser presentado ante la autoridad judicial que lo requiere.