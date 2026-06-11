Cae narcomenudista en Matehuala

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Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a una persona por su probable participación en delitos contra la salud y por posesión de armas prohibidas.

Fue en el municipio de Matehuala donde la corporación estatal detuvo a Jesús "N", de 22 años de edad, luego de asegurarle dosis de marihuana y de la droga conocida como "cristal" y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica conforme a derecho.

En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asegura impulsar acciones coordinadas en los 59 municipios, con la finalidad de preservar la paz y la tranquilidad de las familias, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier hecho constitutivo de delito a través de las líneas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.

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