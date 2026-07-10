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Cae otro cobrador ilegal en la Satélite

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Cae otro cobrador ilegal en la Satélite
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      Este miércoles, otro cobrador fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, en la colonia Satélite de la capital, luego de ser señalado por su probable participación en hechos relacionados con amenazas, lesiones y una posible cobranza ilegítima, que serán investigados por la autoridad correspondientes para determinar si constituyen el delito de extorsión u otros ilícitos.

      La intervención se realizó durante los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia que la corporación mantiene en zona metropolitana, donde los oficiales aseguraron a Julio "N", de 38 años de edad.

      De acuerdo con información preliminar obtenida de labores de inteligencia, el detenido podría estar relacionado con actividades de vigilancia sobre los movimientos de las corporaciones policiales, conocidas como "halconeo", además de que durante su aseguramiento manifestó pertenecer a un grupo delictivo; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes integrarán la carpeta de investigación y determinarán la posible configuración de otros delitos y deslindar las responsabilidades conforme a derecho.

      Con esta detención, ya van tres intervenciones y cinco hombres detenidos por este mismo delito, en el último mes.

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