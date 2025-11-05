Cae presunto asaltante de tiendas OXXO

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un presunto objetivo prioritario luego de que lo detectaron conduciendo en forma temeraria una camioneta por la carretera a Matehuala, en la comunidad de Enrique Estrada.

El individuo está relacionado con al menos diez robos a tiendas de conveniencia, en especial OXXO’s, cuenta con un proceso judicial vigente y tiene antecedentes por diversos delitos del fuero común.

El hecho ocurrió en la comunidad Enrique Estrada, durante patrullajes preventivos realizados para mantener la paz social.

Durante recorridos sobre la carretera a Matehuala, a la altura de dicha comunidad, agentes municipales detectaron a un conductor que circulaba a exceso de velocidad. De inmediato le dieron alcance y procedieron a entrevistarlo.

El sujeto, identificado como José “N” de 19 años, mostró una actitud agresiva, por lo que se le informó que sería detenido por presunta conducción temeraria. En seguimiento al protocolo de actuación, los oficiales consultaron su estatus legal en Plataforma México.

El resultado arrojó que se trataba de un objetivo prioritario generador de incidencias, con un proceso y un mandamiento judicial cumplimentados, además de múltiples detenciones por delitos del fuero común.

En el lugar se aseguró la camioneta Ford Lobo, color gris, que conducía de manera temeraria, y el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.