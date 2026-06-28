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Cae supuesta pareja de extorsionadores en Tamazunchale

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Cae supuesta pareja de extorsionadores en Tamazunchale
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      TAMAZUNCHALE.- Una pareja fue detenida en Tamazunchale, pues está acusada de extorsionar a una persona; ya está a disposición de un juez.

      La Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Hermenegildo "N" y María de los Ángeles "N", por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

      De acuerdo con la información recabada, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) indicó que los ahora imputados presuntamente enviaron mensajes a la víctima los días 22 y 23 de junio de 2026, mediante los cuales le exigían la entrega de dinero a cambio de no causarle daño.

      En labores en beneficio de la agraviada, un agente Fiscal obtuvo el mandato correspondiente, el cual fue cumplimentado por la PDI en la localidad de Xochiquetzatl, en la demarcación referida; de este modo, Hermenegildo "N" y María de los Ángeles "N" a disposición del Juez respectivo.

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