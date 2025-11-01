logo pulso
Cae un supuesto hampón por atraco a una farmacia

Se había apoderado de bolsas con morralla y billetes en Lomas Primera Sección

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Cae un supuesto hampón por atraco a una farmacia

Ocho bolsas con morralla y un fajo de billetes, es el botín que había obtenido un solitario ladrón que presuntamente cometió un asalto en una farmacia de la colonia Lomas, donde amagó al personal utilizando un cuchillo pero finalmente fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que acudieron al llamado de auxilio.

Fue la tarde del jueves, cuando se reportó un robo en proceso en una farmacia Guadalajara ubicada en la calle Matehuala de la colonia Lomas Primera Sección y elementos de la Policía Estatal, así como personal del Ejército Mexicano, acudieron a prestar ayuda.

En las acciones, se logró la detención de Daniel “N” de 20 años, quien fue identificado por el personal de la farmacia de haber ingresado para cometer el atraco.

Al momento de la captura, el individuo traía en su poder ocho bolsas con morralla, así como un fajo de billetes de distintas denominaciones que presuntamente había obtenido en el asalto.

Asimismo, se le encontró un cuchillo de mango color negro y unos guantes del mismo color, que al parecer utilizó en el asalto.

Finalmente, sospechoso fue remitido ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal por el presunto delito de robo con violencia y lo que le resulte por la portación de arma blanca. 

