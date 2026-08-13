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Seguridad

Caen par de "narcos" en Ciudad Valles

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Caen par de "narcos" en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES.- Dos jóvenes fueron detenidos en diferentes sectores de Ciudad Valles, pues presuntamente traían droga y ponchallantas.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las detenciones se derivaron de los operativos de seguridad, vigilancia e inteligencia implementados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

      En una primera intervención, realizada en la colonia Las Granjas, fue detenido Erik "N", de 32 años de edad, originario de Jalisco, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, dosis de "cristal", nueve ponchallantas y una motocicleta.

      Mientras que, en la colonia Loma Bonita, fue detenido Sergio "N", de 28 años, originario de Tamaulipas, a quien se le decomisaron dosis de marihuana y de "cristal".

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      Las personas detenidas, así como los indicios y la unidad asegurada, quedaron a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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