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Seguridad

Caen tres "narcos" de la zona Media

La Estatal logró asegurar decenas de dosis de distintas drogas

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Caen tres "narcos" de la zona Media
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      Un total de tres presuntos objetivos criminales que operaban en la zona Media fueron detenidos, por elementos de la Guardia Civil Estatal en diferentes acciones, asegurando decenas de dosis de droga.

      Durante una intervención en el municipio de Alaquines, Javier "N", de 35 años, un aparente narcomenudista originario del estado de Tamaulipas, fue arrestado y se le decomisaron 27 bolsas con marihuana y una camioneta color guinda.

      En otra acción de la Guardia Civil Estatal, en el municipio de Rioverde, Josué "N" fue asegurado con 20 dosis de metanfetaminas y otras 20 de marihuana, las cuales aparentemente habrían sido utilizadas para su distribución en la zona.

      Finalmente, en el municipio de Villa Juárez, Tomás "N" de 44 años de edad, quedó detenido con cinco dosis de "cristal", seis de marihuana y con más de 30 de cocaína.

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      Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se les iniciará una carpeta de investigación y con ello se les definirá su situación jurídica conforme a derecho.

      Por su parte, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirmó el compromiso de trabajar por una entidad más segura.

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