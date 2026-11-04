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Seguridad

Caen tres "narcos" por presunta venta de estupefacientes

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Caen tres "narcos" por presunta venta de estupefacientes
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      En los municipios de Ciudad Valles y Matehuala, tres presuntos vendedores de droga fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal quienes los detectaron mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia.

      En Ciudad Valles, como parte del operativo Huasteca Segura, fueron detenidos Marco "N", de 25 años de edad, y Ramón "N" de 20 años, a quienes se les aseguraron unas veinte dosis de "cristal" y unas siete de marihuana, las cuales traían para su presunta venta.

      En otro hecho, sobre la carretera Matehuala-Buenavista, fue detenido José Ildefonso "N", de 20 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al "cristal", con un peso total de 10.6 gramos.

      Los tres detenidos y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, así como para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

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      Se indaga si los individuos pertenecen a algún grupo delictivo que opera en sus respectivas zonas.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene dispositivos de vigilancia y las acciones operativas en las cuatro regiones para fortalecer la seguridad de la población.

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