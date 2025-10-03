Caen tres presuntos vendedores de droga

En las últimas 24 horas, efectivos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a tres presuntos vendedores de droga, mediante operativos realizados en distintas zonas de la ciudad.

Uno de los hechos mediante el operativo de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, donde agentes de la GCE y de la Defensa detuvieron a Iván “N” de 38 años, luego de que se le aseguraran 20 dosis de “cristal” o metanfetaminas, esto en la colonia Las Pilitas, en esta capital.

Asimismo, en el sector oriente de la zona metropolitana, se detuvo a Juan “N” de 23 años, tras asegurarle 30 dosis de metanfetaminas; el sujeto fue detectado en forma sospechosa a bordo de una motocicleta, lo que dio lugar a que se le marcara el alto, con el resultado ya descrito.

Por otra parte, también en operativo de seguridad efectuado entre la GCE y Defensa, en el municipio de Cerritos, se detuvo a una mujer identificada como María “N” de 33 años de edad, luego de que se le aseguraran 17 dosis de “cristal”, 12 dosis de cocaína y siete bolsas con marihuana que presuntamente andaba vendiendo en la zona.

