Cafre intenta evadir tráfico y causa choque

El conductor de un automóvil pretendió ganarle al tráfico en la avenida Papagayos de la colonia Las Julias, por lo que realizó maniobra de adelantamiento por el carril opuesto y fue entonces cuando chocó de frente contra otro carro que a su vez fue impactado por un tercero.

En el hecho, por suerte no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales fueron de consideración. El reporte del accidente se dio a las once y media de la mañana de este domingo, inicialmente un automóvil de color plata circulaba por la avenida Papagayos en dirección a la avenida Saucito-Morales. Poco antes de llegar a esa arteria el tráfico estaba detenido y el conductor decidió realizar maniobra de adelantamiento y para ello invadió el carril opuesto.

Justo en ese momento circulaba por ahí un automóvil Chevrolet Onix también de color plata, cuyo conductor no pudo detenerse a tiempo y así ambos autos chocaron de frente causándose fuertes daños materiales.

Por su parte, el carro Ónix también fue impactado en la parte trasera por un tercer vehículo, el cual se retiró del lugar luego del accidente sin reclamar sus daños materiales.

Al sitio arribaran elementos de la Policía Vial Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente aunque los conductores pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños materiales a través de sus aseguradoras, ya que tampoco hubo personas lesionadas.