Cafres arremeten contra policías de Soledad

Dos sujetos que enfrentaron a policías de Soledad porque los interceptaron al andar en un carro sin luces en la colonia Villas de Cactus, finalmente fueron arrestados y ahora enfrentan delitos contra servidores públicos y contra la seguridad de tránsito.

Durante un recorrido preventivo, los agentes municipales transitaban sobre la calle Circuito Palmas, en la colonia mencionada, donde ubicaron a dos individuos que circulaban en un vehículo a exceso de velocidad y con las luces apagadas, por lo que se les solicitó detenerse.

Después de dialogar con ambos, se identificaron como Gibrán “N” y Heráclio “N”, de 56 años ambos, quienes comenzaron a agredir de manera verbal y física a los oficiales.

Por tal motivo se les hizo saber que serían detenidos por presuntos delitos contra servidores públicos, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.

