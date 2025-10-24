logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cafres arremeten contra policías de Soledad

Por Redacción

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Cafres arremeten contra policías de Soledad

Dos sujetos que enfrentaron a policías de Soledad porque los interceptaron al andar en un carro sin luces en la colonia Villas de Cactus, finalmente fueron arrestados y ahora enfrentan delitos contra servidores públicos y contra la seguridad de tránsito.

Durante un recorrido preventivo, los agentes municipales transitaban sobre la calle Circuito Palmas, en la colonia mencionada, donde ubicaron a dos individuos que circulaban en un vehículo a exceso de velocidad y con las luces apagadas, por lo que se les solicitó detenerse.

Después de dialogar con ambos, se identificaron como Gibrán “N” y Heráclio “N”, de 56 años ambos, quienes comenzaron a agredir de manera verbal y física a los oficiales.

Por tal motivo se les hizo saber que serían detenidos por presuntos delitos contra servidores públicos, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece mujer en aparatoso percance carretero
Fallece mujer en aparatoso percance carretero

Fallece mujer en aparatoso percance carretero

SLP

Redacción

La camioneta en que viajaba impactó contra otra en la rúa Rioverde-San Ciro

Capturan a un distribuidor de droga en Abastos
Capturan a un distribuidor de droga en Abastos

Capturan a un distribuidor de droga en Abastos

SLP

Redacción

Lo detectaron en un automóvil y amenazaba a los agentes con una jeringa

Chocan dos autos en carretera a Rioverde
Chocan dos autos en carretera a Rioverde

Chocan dos autos en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Al parecer la alta velocidad fue la causa principal del accidente

Supuesta fardera es descubierta en Aurrerá
Supuesta fardera es descubierta en Aurrerá

Supuesta fardera es descubierta en Aurrerá

SLP

Redacción