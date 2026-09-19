Por secuestro, sujeto recibe 33 años de cárcel

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A diecinueve años de ocurridos los hechos, un sujeto fue encontrado responsable por los delitos de secuestro y portación de arma por parte de un juez federal, que lo sentenció a 33 años de prisión y la reparación del daño a las víctimas.

La Fiscalía General de la República informó qie acreditó ante el juez Tercero de Distrito en San Luis Potosí la plena responsabilidad penal de Lucio "N", en los delitos de secuestro, portación de arma de fuego, posesión de granada y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, obteniendo así el Ministerio Público Federal la sentencia referida.

Lucio "N" fue hallado responsable del secuestro de tres personas ocurrido en julio de 2007, en el fraccionamiento Lomas del Real, municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

De acuerdo con los hechos, Lucio "N" se introdujo de forma violenta al domicilio, donde fueron sometidas y privadas de la libertad las tres víctimas, por quienes se exigió dinero a cambio de su libertad.

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La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, llevó a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes para aportar los medios de prueba ante la autoridad judicial conocedora de la causa penal, quien dictó la sentencia condenatoria, así como el pago de la reparación del daño a las víctimas.

El sentenciado, Lucio "N", cumplirá su condena el Centro Federal de Reinserción Social Número 14 en el Estado de Durango, y pagará, además, una multa de dos mil días de salario mínimo, equivalente a 95 mil 200 pesos.