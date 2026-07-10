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Camión urbano le pega a un taxi por alcance

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Camión urbano le pega a un taxi por alcance
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      En la avenida Universidad, un camión urbano chocó por alcance contra un taxi, causando daños materiales considerables pero sin que hubiera personas lesionadas.

      Fue cerca de las once de la mañana de este viernes, en que el camión urbano de la ruta 23 La Pila-Alameda, se desplazaba por la mencionada avenida en dirección hacia la Alameda.

      Al aproximarse a la calle Tercera, en la colonia San Luis, el chofer no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra un taxi con número económico 3026 que por ahí se desplazaba en la misma dirección.

      Luego del impacto, ambos conductores se detuvieron para evaluar sus daños y tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, ya que no hubo afectaciones a terceros.

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      Al sitio llegaron elementos de la Policía Vial Municipal a fin de tomar conocimiento del percance y atestiguar un acuerdo entre los conductores involucrados. 

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